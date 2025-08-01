В ходе совещания было рассмотрено исполнение компаниями группы "Россети" функций системообразующих территориальных сетевых организаций

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин провел в Москве расширенное совещание с руководителями дочерних компаний, основными темами мероприятия стали финансирование распределительного сетевого комплекса, подготовка к отопительному сезону и технологическое присоединение к инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении компании.

"Электросетевой комплекс работает сегодня в условиях ограниченного тарифного ресурса и высокой стоимости заемных средств. Поэтому повышение внутренней эффективности является системной задачей, роль которой для дальнейшего развития будет только возрастать. Также за последние годы принят ряд значимых законодательных инициатив в сфере регулирования", - отметил Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, в ходе совещания было рассмотрено исполнение компаниями группы "Россети" функций системообразующих территориальных сетевых организаций. "В частности, ведется заключение договоров о порядке использования объектов, анализ проектов инвестиционных программ и тарифных заявок других ТСО, оказывается содействие в ликвидации аварий в прилегающих сетях. Совместно с Минэнерго и ФАС России продолжается доработка нормативно-правовой базы в данной сфере", - подчеркивается в сообщении.

Участники совещания также обсудили оптимизацию управленческих функций в дочерних обществах, реализацию услуг по передаче электроэнергии, развитие нетарифных сервисов, импортозамещение в ИТ-сфере и вопросы информационной защищенности.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.