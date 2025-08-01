По данным ЦБ, иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ снял ограничения на покупку на внутреннем рынке валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок, сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам", - отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, иностранные лица, которым сейчас открыты счета "С", также могут инвестировать с помощью счетов "Ин", используя новые деньги. Но для активов, учитываемых на счетах "С", сохранится ограниченный режим, их нельзя будет использовать для инвестиций.

ЦБ определил правила обслуживания иностранных инвесторов, получивших право инвестировать в финрынок РФ за счет новых денег.

Согласно указу президента, иностранным инвесторам доступны вклады (депозиты) в российских кредитных организациях, ценные бумаги как на организованных торгах в безадресном режиме, так и при первичном размещении, а также инструменты организованного срочного рынка. Для покупки валюты требуется открыть счет "Ин".

В банках и у профучастников установлен такой же режим счетов, а также условия открытия. Кроме того, брокерам и управляющим предписывается вести обособленный учет активов зарубежных инвесторов. Банки и учетные институты должны будут обмениваться информацией по операцями со счетами "Ин".