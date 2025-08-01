При покупке одежды и принадлежностей на вторичном рынке родители смогут сэкономить до 44%

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Стоимость товаров для учебы в 2025 году в России составит порядка 15 тыс. рублей. Родители учеников могут сэкономить, купив школьные принадлежности на вторичном рынке, говорится в исследовании онлайн-платформы "Авито", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Полный комплект из новой школьной одежды и обуви для мальчика и канцелярии будет стоить 14 900 рублей. При покупке "с рук" тот же самый набор обойдется в 8 400 рублей. Для девочки аналогичный комплект сейчас в среднем стоит 14 100 рублей в новом виде и 8 500 рублей в ресейле", - говорится в исследовании.

Отмечается, что средняя экономия при покупке школьной одежды и принадлежностей на вторичном рынке для мальчиков составила 44%, для девочки - 40%.

По данным исследования, в текущем месяце спрос на мужские костюмы существенно вырос в сравнении с предыдущим. Продажи пиджаков увеличились на 88%, брюк - на 14%, рубашек - на 20%, обуви - на 60%. Стоимость полного образа в новом состоянии составляет около 5 200 рублей, на вторичном рынке его можно приобрести за 3 100 рублей.

Для девочек аналогичный комплект обойдется в среднем в 4 700 рублей при покупке нового и около 3 300 рублей - на вторичном рынке. Наиболее востребованными стали юбки, продажи которых выросли на 21%. Также увеличился спрос на рубашки и блузы - 43%, в то время как покупка туфель сократилась на 8%.

Выбор эргономичных рюкзаков, которые обеспечивают равномерное распределение нагрузки и амортизацию, набирает популярность - их продажи на "Авито" за месяц выросли на 63%. Заметно увеличился спрос на пеналы с наполнением - 32%, тогда как продажи тетрадей остались стабильными. В среднем комплект канцелярии стоит 6 700 рублей при покупке нового и 3 700 рублей на вторичном рынке.

Для организации учебного пространства вырос спрос на компьютерные столы и кресла - их продажи за месяц увеличились на 25% и 66% соответственно. Стоимость нового комплекта из стола и кресла достигает в среднем 23 000 рублей, при покупке "с рук" - около 10 000 рублей.