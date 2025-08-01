Мощность производства составляет 5 тыс. тонн в год, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 августа. /ТАСС/. Производство лозы из переработанных пластиковых контейнеров запустила компания "Экотермогрупп" - резидент экопромышленного парка в Дзержинске Нижегородской области. Мощность предприятия составляет 5 тыс. тонн в год, сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

"На текущем этапе уже важно не просто собирать отходы, но и обеспечивать их эффективную переработку. Предприятие резидента экопромпарка в Дзержинске показывает, как даже труднообрабатываемый пластик может стать ценным ресурсом. Такой подход как раз формирует основу экономики замкнутого цикла. Проект демонстрирует потенциал углубленной переработки отходов и важность развития экопромышленных парков как центров экологичных производств", - приводятся в сообщении слова гендиректора ППК РЭО Ирины Тарасовой.

В пресс-службе отметили, что основная сложность переработки полимерных отходов заключается в том, что они состоят из различных видов пластика, которые плохо совместимы друг с другом. Решением является применение так называемых модификаторов. Эти компоненты позволяют соединять между собой несовместимые полимеры и восстанавливать свойства разрушенного пластика. Применение модификаторов также делает переработку более устойчивой и экономически эффективной. Это важно для переработки полимеров низкого качества, которые ранее зачастую шли на захоронение. Модификаторы производит другой резидент экопромышленного парка - компания "Окапол".

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.