Профсоюзы проиграли дело о передаче в госсобственность Дворца труда в Петербурге

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал государству право собственности на корпуса Николаевского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений решения нижестоящих судебных инстанций о закреплении в федеральной собственности комплекса зданий Дворца труда (Николаевский дворец) в центре Петербурге, где ранее размещалась штаб-квартира Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения (п. 1 ч. 1 ст. 287 АПК)", - говорится в определении суда.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Ленинградской федерации профсоюзов и передал государству право собственности на корпуса Николаевского дворца (Дворца труда).

Иск об истребовании из владения профсоюзов в пользу Российской Федерации зданий Николаевского дворца подал 10 июня 2024 года первый заместитель генпрокурора РФ, 12 июня суд принял заявление к производству и ввел обеспечительные меры, временно запретив ЛФП совершать сделки по отчуждению имущества.

Николаевский дворец строился в 1853-1861 годах как резиденция великого князя Николая Николаевича (Старшего), сына Николая I. После смерти владельца в 1894 году его дети продали дворец в казну за долги, в зданиях был размещен женский институт великой княгини Ксении Александровны. Уже после Октябрьского переворота здание было передано в распоряжение петроградских профсоюзов, которые переименовали комплекс во Дворец труда. В начале 1990-х годов собственность советских профсоюзов перешла к межреспубликанской Всеобщей конфедерации профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России, а уже последняя передала Дворец труда в собственность ЛФП.