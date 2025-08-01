ЮГК получила в I полугодии 1,23 млрд рублей чистого убытка

На полученный финансовый результат повлияли, в частности, сокращение добычи руды и увеличение объемов вскрышных работ, сообщили в компании

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Чистый убыток ПАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК) по РСБУ по итогам января - июня 2025 года составил 1,23 млрд рублей против прибыли в размере 1 млрд рублей за такой же период предыдущего года, говорится в сообщении компании.

На полученный финансовый результат повлияло снижение выручки с 14,6 млрд рублей до 11,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связанное с сокращением добычи руды и увеличением объемов вскрышных работ, а также с ликвидацией опасных участков в карьерах, предусмотренных пересмотренными планами горных работ, говорится в отчетности компании.

Выручка ЮГК сократилась на 22,1%, составив 11,38 млрд рублей, убыток от продаж - 2,94 млрд рублей против 968,35 млн рублей прибыли годом ранее. При этом себестоимость продаж возросла на 5,6%, до 13,01 млрд рублей.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.