Более 300 гостей заявились на мероприятие, сообщили в правительстве региона

МАХАЧКАЛА, 1 августа июля. /ТАСС/. Второй международный форум "Устойчивое развитие горных территорий" пройдет с 1 по 3 октября в Дагестане. Свыше 300 гостей заявились на форум, сообщает правительство региона.

"Проведение международного форума "Устойчивое развитие горных территорий" запланировано в Махачкале с 1 по 3 октября 2025 года. Для участия в форуме уже заявлено порядка 300 человек, в том числе представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, бизнеса и международного сообщества", - говорится в сообщении.

По словам председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, основными целями форума являются разработка конкретных механизмов адаптации горных территорий к климатическим изменениям, а также усиление роли муниципалитетов в программах устойчивого развития. "Уверен, что форум станет важной площадкой для обмена опытом, выработки новых решений и укрепления сотрудничества в сфере развития горных территорий. Также в программу горного форума в Дагестане включены молодежный форум "Голос гор" и туристический форум Travel HUB", - добавил Абдулмуслимов.