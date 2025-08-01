Эксперты создали, в частности, плавучий док рекордной грузоподъемности, сообщили в компании

АРХАНГЕЛЬСК, 1 августа. /ТАСС/. ОСК представила на III форуме "Арктика - регионы", который проходит в Архангельске, новые разработки для Арктики, сообщает пресс-служба корпорации. Это плавучий док рекордной грузоподъемности, суда для добычи и транспортировки ресурсов и земснаряды.

"Эксперты ОСК разработали ряд перспективных проектов плавучих доков, способных обслуживать в том числе и наиболее крупные транспортные суда акваторий Северного морского пути. Среди них - крупнейший спроектированный в России плавучий док с рекордной грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Длина такого сооружения - более 380 метров, а ширина дока - 88 метров", - указано в сообщении.

Тему использования плавучих доков для обеспечения растущих объемов строительства и ремонта судов Арктической зоны поднял на конференции "Судоремонт для Арктики. Настоящее и будущее" руководитель проектов конструкторского бюро ОСК "Алмаз" Александр Рогачев.

Из перспективных проектов в качестве наиболее актуальных для работы в Арктической зоне эксперты ОСК выделяют судно для подводно-технических работ, предназначенное для работы по обустройству и обеспечению эксплуатации морских нефтегазопромыслов, а также других подводно-технических и ремонтных работ. Их можно использовать на глубинах свыше 1 тыс. м. Дальность плавания судна - 12 тыс. миль. Также на форуме были представлены судно снабжения, полупогружное судно и танкер ледового класса Arc7.

Руководитель проекта конструкторского бюро ОСК "Алмаз" Александр Зеков обратил внимание, что в Арктической зоне увеличиваются объемы дноуглубления. Для этого нужно строить отечественный дноуглубительный флот на смену зарубежным поставщикам. Он рассказал о проектах, разработанных бюро, и отметил, что сейчас ведутся работы по снижению стоимости и сроков строительства судов для дноуглубления, подобрана кооперация из отечественных поставщиков.

Форум "Арктика - регионы" проходит в Архангельске 31 июля - 1 августа. Центральной темой форума "Арктика - регионы" является развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ. Ключевыми темами названы инвестиционная привлекательность и новые проекты, импортозамещение в лесопромышленном комплексе, эффективное развитие судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, цифровизация, автоматизация и роботизация, кадровое обеспечение, развитие опорных населенных пунктов АЗРФ, развитие ресурсной базы Арктической зоны.