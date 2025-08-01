Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отметил, что аэропорт выполняет все свои обязанности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минтранс находится в ежедневном диалоге с руководством аэропорта Домодедово, мониторит пассажиропоток авиагавани и оказание услуг. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин.

"Мы ежедневно в диалоге с руководством аэропорта мониторим пассажиропоток, оказание услуг, поэтому вся эта ситуация на контроле", - сказал он.

Потешкин добавил, что аэропорт "выполняет функционально все свои обязанности". Никаких сбоев нет, "все летает успешно и устойчиво".

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к бывшему тогда владельцем холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедовоэрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово фьюэл фасилитис", "Домодедово пэссенджер терминал", "Домодедово интегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг".