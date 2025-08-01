Высвободившиеся средства республика направит на реализацию отдельных инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов, отметили в пресс-службе Минфина региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Карелия вошла в число восьми субъектов страны, которым спишут долг по бюджетным кредитам за активное привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры. Для региона эта сумма составит 1,5 млрд рублей, сообщили в Telegram-канале правительства республики.

По поручению президента страны для субъектов предусмотрена возможность списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Правительство РФ приняло решение списать свыше 47,3 млрд рублей для восьми регионов. Среди них Калмыкия, Карелия, а также Воронежская, Кировская, Кемеровская, Московская, Смоленская и Тверская области. Объем списанных средств соответствует размеру вложений регионов в реализацию нацпроектов, совершенствование ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и другие цели.

"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 24 июля 2025 года №1968-р принято решение о списании задолженности по бюджетным кредитам по восьми субъектам Российской Федерации на общую сумму 47,3 млрд рублей. В число регионов вошла и Карелия, бюджету республики будет списано 1,5 млрд рублей с учетом фактически осуществленных в 2024 году расходов на реализацию инфраструктурных проектов", - сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина Карелии, высвободившиеся средства республика направит на реализацию отдельных инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов - это строительство моста через реку Лососинка по улице Маршала Мерецкова и парковки в районе Паровозного сквера в Петрозаводске. Также деньги пойдут на подключение инфраструктуры роботизированной фермы совхоза "Ведлозерский" и на расходы, связанные с социальной поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

Ранее кабмин утвердил аналогичное решение о списании до двух третей задолженности по бюджетным кредитам 25 регионам на общую сумму 42,7 млрд рублей.