Возможные сбои в работе были краткосрочными и вызваны техническими причинами, сообщили в компании

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все системы логистического оператора СДЭК работают штатно. Возможные сбои в работе систем оператора были краткосрочными и вызваны техническими причинами, сообщили ТАСС в компании.

"Технические работы, которые могли привести к краткосрочной, до нескольких минут, остановке работы систем, завершены. Все системы работают штатно", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ распространялась информация о сбоях в работе систем логистического оператора. По данным сервиса Downdetector, к 19:14 мск 81 пользователь оставил жалобу на работу СДЭК в течение последнего часа, всего за сутки поступило 292 жалобы.