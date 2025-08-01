Возведением моста займется компания "Трансстроймеханизация", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Возведением третьего моста через Волгу в Ярославле займется компания "Трансстроймеханизация", подрядчик приступит к работе на объекте осенью текущего года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"В итоге контракт заключим с ООО "Трансстроймеханизация", которое предложило сумму за выполнение работ на 82 миллиона меньше по сравнению с начальной ценой контракта. <…> Уже осенью подрядная организация должна выйти на объект. Работы начнутся с транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги", - написал он.

По словам губернатора, компания имеет 20-летний опыт работы. Она входит в дивизион "Дороги и мосты" инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Подрядчик построил более 100 сложных объектов в разных регионах России, в том числе КАД в Санкт-Петербурге, трассу М-12 "Восток", аэропорты в Москве (Шереметьево), Сочи и Петропавловске-Камчатском.

"Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина и правительства нашей страны мы добились выделения 4 млрд рублей на первый этап. Еще 4 млрд рублей стоят в федеральном бюджете на следующие годы. Большая победа, к которой мы шли три года", - отметил Евраев.

Ранее губернатор сообщал, что строительство третьего моста через Волгу в Ярославле планировалось начать в 2024 году. Цель строительства моста, который будет иметь по две полосы в каждую сторону, - разгрузить исторический центр Ярославля, снизить нагрузку на Октябрьский мост, создать новые возможности для развития города.