По мнению обозревателя газеты Флориана Хасселя, Владимир Зеленский "дал волю коррупции в собственном окружении"

БЕРЛИН, 1 августа. /ТАСС/. ЕС и власти Германии не должны довольствоваться отменой скандального закона, лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), но следует заморозить миллиарды евро до реализации длинного списка реформ. Такое мнение высказал обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

"Ни украинцам, ни ЕС или правительству ФРГ не следовало бы сейчас довольствоваться отменой скандального закона, но они должны заблокировать выделение миллиардов для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ", - отмечается в материале.

По мнению журналиста, Владимир Зеленский "дал волю коррупции в собственном окружении", многое узнали "лишь читатели немногочисленных украинских СМИ, которые отважились сообщить об этом". "Скандальный закон от 22 июля, благодаря которому Зеленский, очевидно, хотел защитить близких друзей или деловых партнеров от уголовного преследования антикоррупционных органов, все же кардинально это изменило", - считает Хассель.

О ситуации с НАБУ и САП

Между лишением антикоррупционных органов полномочий с подачи Зеленского и восстановлением этих полномочий прошло чуть больше недели. 22 июля Рада приняла закон с изменениями в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ. Во многих городах Украины прошли акции протеста, а западные партнеры Украины стали обвинять Зеленского и его окружение в коррупции.

После этого Зеленский спешно внес на рассмотрение Рады законопроект, который, как отмечалось, обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы независимости антикоррупционных институтов". 31 июля документ был принят большинством голосов депутатов сразу в двух чтениях и тут же подписан спикером парламента.