Компания предложила цену в 1,49 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Компания "Черноморское развитие" (Москва), занимающаяся деятельностью холдинговых компаний, выиграла торги по продаже акций уставного капитала АО "Ялтинский морской порт", предложив цену в 1,49 млрд рублей. Об этом следует из информации в реестре ГИС "Торги".

"Торги были признаны состоявшимися, так как принято решение признать одного претендента участником. Победителем процедуры признан участник ООО "Черноморское развитие". <...> Предложенная цена 1 494 000 000 руб.", - указано в карточке лота.

Предметом торгов стала приватизация имущества, находящегося в собственности Республики Крым - акций, составляющий 100% уставного капитала АО "Ялтинский морской порт". Продавцом выступило министерство имущественных и земельных отношений республики.

Согласно данным ЕГРЮЛ, "Черноморское развитие" находится в Москве и занимается деятельностью холдинговых компаний. Генеральным директором организации является Вадим Строков.

На территории Крыма функционируют четыре морских порта - в Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии. Евпаторийский и Ялтинский порты находятся в ведении региональных властей. Эти порты расположены в курортной зоне и специализируются на пассажирских перевозках. Большинство гидротехнических сооружений в Ялтинском и Евпаторийском портах выведены из эксплуатации ввиду значительного износа и требуют реконструкции. Их деятельность ведется на гидротехнических сооружениях, которые находятся в удовлетворительном техническом состоянии и имеют соответствующие разрешительные документы.

Керченский и Феодосийский порты переданы в федеральную собственность и находятся в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта.