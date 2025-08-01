Исполнительные производства с наложением ареста на аналогичные суммы открыты в отношении других ответчиков по иску ведомства

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Главное межрегиональное управление ФССП России в рамках исполнительного листа, выданного судом, наложило арест на сумму свыше 3,9 млрд рублей в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ к экс-владельцу "Южуралзолота" Константина Струкова. Это следует из информации, размещенной в базе данных ФССП.

"Должник Струков Константин Иванович. <...> Наложение ареста: 3 939 492 300,00 руб.", - указано в базе данных.

Исполнительный лист выдал Пластский городской суд. Исполнительные производства с наложением ареста на аналогичные суммы открыты в отношении других ответчиков по иску - Алексея Колбасина, Владислава Потапова и Юрия Шувалова.

Ранее ТАСС сообщал, что Пластский городской суд назначил на 21 августа собеседование по делу о взыскании со Струкова и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей по иску Генпрокуратуры в счет ранее причиненного природе ущерба.

В исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба он извлек доход в размере 3,9 млрд рублей. Эти деньги с него и требуют взыскать в доход государства. Природоохранная претензия возникла весной 2024 года, когда на Светлинском месторождении в Челябинской области произошел прорыв дамбы. В иске ответчиками по делу также заявлен ряд лиц из надзорных и правоохранительных органов, которые "позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от ответственности".

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Струкову. В иске отмечалось, что он, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.