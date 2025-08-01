Импортеры самостоятельно решают вопросы, связанные с предоставлением исключений из антироссийских санкций

ПРАГА, 1 августа. /ТАСС/. Импорт российской стали в Чехию в 2024 году оценивается в 6,6 млрд крон (около $309,5 млн). Об этом сообщил новостной портал Aktualne.

Поставки российской стали в республику, как отметил портал, в 2025 году продолжаются. Россия остается более крупным поставщиком стали в страну, чем Китай и Южная Корея. В Чехию из КНР в 2024 году поступило стали на сумму 2,9 млрд крон ($136 млн), из Южной Кореи - на сумму 4,5 млрд крон (примерно $211 млн).

Компании-импортеры, согласно порталу, самостоятельно решают вопросы, связанные с предоставлением исключений из антироссийских санкций. Некоторые из них получили разрешения производить закупки стали до 2028 года.

Российская сталь, как следует из сообщения, обходится заказчикам значительно дешевле, чем сталь других поставщиков. Она используется в автомобилестроении и строительной индустрии.