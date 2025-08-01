Только граждане и институты страны вправе определять курс ее развития, подчеркнул бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Бразилии было готово к диалогу с США, но теперь работает над тем, чтобы дать должный ответ на введение Белым домом пошлин в размере 50% на часть товаров с 1 августа. Об этом заявил в пятницу президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы всегда были открыты для диалога, - написал глава государства в Х. - В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США". По его словам, только граждане и институты Бразилии вправе определять курс развития страны, в том числе взаимоотношения с Соединенными Штатами.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 50% на импорт бразильских товаров с 1 августа, объяснив эту меру необходимостью преодоления товарного дефицита. Лула да Силва пообещал ввести зеркальные тарифы, если в Вашингтоне не пересмотрят свое решение до конца июля. Позже глава государства выразил надежду, что делегация Бразилии во главе с вице-президентом Жералду Алкмином сможет добиться пересмотра пошлин путем переговоров.