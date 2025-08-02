В России в начале осени респонденты чаще выбирают Санкт-Петербург

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Спрос россиян на бронирование отелей в Париже в сентябре - октябре 2025 года вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, популярность Рима увеличилась на 26%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Список популярных зарубежных городов для отдыха в бархатный сезон возглавил Рим: 5% путешественников уже забронировали там отели, причем за год интерес к столице Италии вырос на 26%. На втором месте Париж с долей отельных заказов 4,8% - столица Франции также показывает существенный рост спроса, на 57%", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, Стамбул занял третье место: доля турецкого города составила 3,7%, на 13% меньше бархатного сезона 2024 года. Также в топе оказались Токио (2,7%), Будапешт (2,5%), Дубай (2,4%), Милан (2,3%), Мадрид (2,2%), Барселона (2%) и Осака (1,7%). Заметно вырос интерес россиян к Испании: прошлой осенью Мадрид и Барселона не входили в топ-10 популярных направлений. Доля Токио снизилась, а Осака, наоборот, вошла в список востребованных городов для осеннего отпуска.

Больше россиян будут отдыхать в Дубае (+15%) и Будапеште (+9%). В Милане забронировали на 8% меньше жилья, а популярный год назад Римини пропал из топа. Также в десятку не вошли Баку и Бангкок. "В целом видно, что в этот бархатный сезон россиян за границей интересует не столько пляжный, сколько экскурсионный отдых", - отметили эксперты.

В России в начале осени туристы чаще выбирают Санкт-Петербург: доля Северной столицы составила 15,5%, что на 11% больше прошлого года. Интерес к Москве снизился на 27%: в бархатный сезон отдыхать там планируют 14,9% путешественников. А на Адлер, занявший третье место, спрос стабилен, туда собирается 9,8% клиентов сервиса.

Кроме того, в сентябре и октябре россияне будут отдыхать в Сочи (доля города в общем объеме бронирований по стране - 7,2%), Казани (3,4%), Калининграде (2,9%), Владивостоке (1,8%), Нижнем Новгороде (1,7%), Южно-Сахалинске (1,5%) и Махачкале (1,4%). Заметнее всего выросла популярность Южно-Сахалинска: доля города на Дальнем Востоке за год увеличилась на 50%. Также больше путешественников выбрали в этом бархатном сезоне отели в Казани (+36%), Нижнем Новгороде (+31%) и Махачкале (+17%). Снизился интерес к Калининграду (-34%) и Сочи (-10%), а Анапа не вошла в топ-10.