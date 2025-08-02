Для Сахалинской области важным станет учет поглощающей способности моря, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Учет природных и ландшафтных особенностей российских регионов, влияющих на поглощение углерода, проведут во время второго этапа эксперимента по формированию углеродной нейтральности. Так, для Сахалинской области, где углеродной нейтральности достигли досрочно, важным станет учет поглощающей способности моря, сообщил на заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Мы поняли, например, насколько важно оценивать редины - те земли, которые, строго говоря, к лесам не относятся, это не земли лесного фонда, но это земли, покрытые растительностью, у которых очень большая поглощающая способность. И вот в каждом субъекте возникнут такие вопросы: где-то будут редины, где-то будут болота. Для Сахалина, я думаю, следующим этапом будет крайне важным учет поглощающей способности морской акватории. <…> Это задачи второго этапа, которые мы, в том числе, [рассчитываем сформировать] в рамках системы мониторинга климатически-активных веществ", - сказал Решетников.

Как сообщили агентству в региональном правительстве, в федеральном законе № ФЗ-34 перед Сахалинской областью была поставлена цель достичь углеродной нейтральности не позднее 31 декабря 2025 года. По данным инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, на территории Сахалинской области в 2024 году был достигнут отрицательный углеродный баланс - то есть поглощения парниковых газов не только сравнялись с выбросами, но и превысили их объем. Инвентаризация была проведена Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля, ее результаты проверены и согласованы Росгидрометом.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка - формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты. Эксперимент стартовал в 2022 году.

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.