Эксперт Винников: России необходима стратегия развития морских акваторий

Для этого также нужны соответствующие законы, считает директор Института Мирового океана ДВФУ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. России необходимо разработать стратегию и законодательство для управления морскими акваториями. Такое мнение выразил на сессии "Международное научное сотрудничество" международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.

"У Российской Федерации [нормативно-правовая] база по управлению морскими акваториями практически не проработана. <…> Проблема заключается в том, что виды деятельности в морских акваториях практически не регулируются, часть регионов у нас вообще в принципе не обладает стратегией. Требуется внедрение отдельного законодательства по морскому планированию. И в большинстве стран, Китай, Канада, США, такие стратегии существуют, и они обеспечивают как раз баланс различных видов деятельности в морских акваториях", - сказал Винников.

Он добавил, что с Минэкономразвития РФ, заинтересованными бизнес-организациями разрабатывается концепция, которая "позволила бы сдвинуть настоящую задачу вперед, позволить в том числе управлять морскими карбоновыми проектами, климатическими проектами на море, а также развивать аквакультуру и другие виды деятельности в морях Российской Федерации".

Управление промыслом и экосистемами

По мнению эксперта, законодательно виды деятельности определяются, хорошо описаны. "Тем не менее, стратегии их развития практически не существуют. Из-за этого происходит колоссальный дисбаланс в управлении прибрежными морскими акваториями", - считает он.

"Общий тренд показывает, что происходит постепенное снижение возможностей ведения промысловой добычи, в том числе на Дальнем Востоке. <…> В Приморском крае знают, что практически вся прибрежная полоса уже распродана на отдельные участки под аквакультуру. Но мало кто знает, что большая часть из них, наверное, процентов 10, только используется по назначению, большая часть из них простаивает", - отметил эксперт.

Другая большая проблема связана с вредоносным цветением воды. "Мы знаем, что [это] происходят сейчас регулярно в связи с изменением климата. [Так как] эти акватории никак не оцениваются до конца, нет никакой программы своевременного реагирования на вредоносное цветение, что влияет на экономический потенциал развития региона", - подчеркнул он.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.