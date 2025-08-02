Основной темой форума станет развитие лесопромышленной отрасли

УФА, 2 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты станут страной - партнером инвестиционного форума в башкирском Сибае, мероприятие было перенесено из-за плотного графика и состоится 5 сентября. Основной темой события станет развитие лесопромышленной отрасли, также в деловой программе запланирована выездная секция Ялтинского международного экономического форума, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Башкирии.

"Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье" состоится обязательно. Мероприятие пройдет 5 сентября. Дата была перенесена ввиду плотного графика иных мероприятий. Традиционно ожидаем участие делегаций из регионов РФ, также зарубежных гостей. В этом году страной - партнером форума выступят Объединенные Арабские Эмираты", - указано в сообщении.

Основной темой форума запланировано развитие лесопромышленной отрасли. Также в рамках "Зауралья" состоится выездная секция Ялтинского международного экономического форума, отметили в пресс-службе.

Ожидается, что форум по традиции станет международной платформой для деловых дискуссий и объединит представителей государственных органов власти и бизнес-сообщества, экспертов и общественных деятелей, инвесторов из России и зарубежья. В рамках деловой программы состоятся различные секции, панельные дискуссии, круглые столы и подписание соглашений.