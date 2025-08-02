Европа в июле более чем на треть увеличила импорт СПГ

По итогам первого полугодия поступления сжиженного природного газа с терминалов в европейскую газотранспортную систему остались на рекордном уровне

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Европа в июле сбавила рекордные темпы импорта сжиженного природного газа (СПГ), но показатели закупок все равно остаются достаточно высокими и за год выросли более чем на треть, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам июня потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,3 млрд куб. м, оказавшись на 8% ниже, чем в июне, и на 37% больше к июлю 2024 года.

Всего по итогам января - июля поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 83 млрд куб. м - на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.

Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 44,6%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 30 июля. На втором месте с долей в 29,1% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 10,4% - поставки газа из Северной Африки.

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (5%). Поставки газа из Великобритании составили 4,5%, из Азербайджана - 3,7%.