РФ может предоставить для всего мира технологии, связанные с зеленым энергопереходом, отметил российский министр экономического развития

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Россия готова предложить на мировых рынках свою продукцию с низким углеродным следом. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Климатическая повестка формирует новые рынки, и это те рынки, где у нас есть компетенции, где нам есть что предложить другим странам, нашим партнерам. Это касается и производства продукции с низким углеродным следом. А здесь я могу говорить о том, что наш алюминий, наши удобрения, наша нефтехимия, другие наши продукты, если мы будем <…> адекватно учитывать углеродный след, то наверное, с одним из самых низких [показателей] углеродного следа на мировых рынках", - сказал Решетников.

Низкий углеродный след, пояснил он, достигается в силу особенностей энергобаланса страны - в России большая доля гидрогенерации, атомной генерации, растет доля возобновляемых источников энергии. "Более того, мы можем технологии предлагать и для всего мира, связанные с зеленым энергопереходом", - сказал Решетников.

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.