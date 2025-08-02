TRT Haber: Турция начала поставки азербайджанского природного газа в Сирию

Ветку Килис - Алеппо планируется продлить до провинции Хомс, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар

СТАМБУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Турция в субботу приступила к поставкам природного газа из Азербайджана в сирийскую провинцию Алеппо. Церемония запуска газовой ветки состоялась в приграничной с Сирией провинцией Килис, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Объемы поставок газа в Сирию в сутки составят порядка 6 млн кубометров. В год поставки газа составят 2 млрд кубометров. В перспективе ветку Килис - Алеппо планируется продлить до провинции Хомс (в центральной части Сирии - прим. ТАСС)", - сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

В церемонии запуска газовой ветки также приняли участие представители Азербайджана, Сирии и Катара.

Глава Минэнерго Турции назвал начало поставок газа в Сирию "хорошим примером регионального сотрудничества". "Поставляемый в Сирию газ будет использоваться для производства до 1 200 МВт электроэнергии", - сказал Байрактар. Ранее он сообщал, что с учетом дополнительных поставок из Турции 500 МВт электроэнергии общее суточное количество часов энергоснабжения в Сирии вырастет с нынешних 3-4 до 10.

Проект поставок газа финансируется со стороны Катара, сумма не называется.