Он позволит вдвое увеличить площадь всего аэровокзального комплекса, сообщает Росавиация

МУРМАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Новый терминал внутренних воздушных линий планируется ввести в эксплуатацию в аэропорту Мурманска до конца 2025 года. Об этом сообщает сайт Росавиации по итогам рабочей встречи министра транспорта России Андрея Никитина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

"До конца 2025 года планируется ввод в эксплуатацию нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Мурманск. Он позволит вдвое увеличить площадь всего аэровокзального комплекса (до 14,1 тыс. кв. м) и пропускную способность (до 800 пассажиров в час). До конца десятилетия запланирована реконструкция аэродрома в рамках федпроекта "Развитие опорной сети аэродромов", - указано в сообщении.

В аэропорту планируется построить трансформаторную подстанцию и патрульную дорогу, реконструировать периметровое ограждение. Также будет построена аварийно-спасательная станция, реконструирован перрон, рулежная дорожка и система светосигнального оборудования. В настоящее время ведется корректировка проектной документации.

Аэропортовая сеть Мурманской области - это аэродромы в Мурманске и Апатитах, а также 28 посадочных площадок. Аэропорт в областной столице - единственный международный в регионе, ежегодно обслуживает около 1,5 млн человек. В первом полугодии 2025 года воздушная гавань приняла свыше 700 тыс. пассажиров.

Также в проработке реконструкция аэродрома Апатиты (Хибины). В рамках федерального проекта предусматривается реконструкция взлетно-посадочной полосы со строительством водосточно-дренажной системы и рулежной дорожки. Кроме того, есть потребность в проведении капитального ремонта перрона аэродрома. Варианты решения сейчас на рассмотрении.

"Повышение транспортной доступности Заполярья, его связности с другими региона страны находится в постоянном фокусе Росавиации. Так, в рамках двух традиционных программ поддержки авиаперевозок - развитие региональной маршрутной сети и обеспечение доступности воздушных перевозок, возможностью приобрести субсидированный билет в 2024 году воспользовались 35,1 тыс. пассажиров по четырем маршрутам. В текущем году запланирована перевозка уже свыше 57 тыс. пассажиров по шести маршрутам", - отметил замглавы Росавиации Андрей Потемкин.