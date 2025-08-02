Директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович подчеркнул, что для полного исключения NIS из санкционного списка США необходимо найти решение, которое будет приемлемо и для Вашингтона, и для Москвы

БЕЛГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Сербия хотела бы выкупить компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), однако не видит заинтересованности в этом у российской стороны. Об этом заявил директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович агентству Tanjug.

"Русские тоже не хотят принимать то, чего хотим мы. Мы хотим купить NIS, а они говорят, что компания не продается", - отметил он, добавив, что "Нефтяная индустрия Сербии" работает без перебоев, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

Баятович подчеркнул, что для полного исключения NIS из санкционного списка США необходимо найти решение, которое будет приемлемо и для Вашингтона, и для Москвы. Он указал, что, хотя структура собственности компании остается прежней, в системе управления произошли важные изменения: впервые в руководстве NIS появился высокопоставленный представитель Сербии. По словам Баятовича, это "хороший шаг с обеих сторон", но окончательное решение остается за Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Глава "Сербиягаз" выразил уверенность, что в случае крайней необходимости NIS сможет обеспечивать бесперебойные поставки на внутренний рынок минимум в течение 6-8 месяцев. Он также отметил, что санкции носят политический характер и направлены на наказание России, а их цель - создавать ежедневное давление.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что полное исключение NIS из санкционного списка OFAC зависит от переговоров между США и Россией, поскольку компания входит в число российских энергетических предприятий, подпавших под ограничения.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS.

"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%). 28 июля Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, пятой по счету, отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней.