Ленобласть получит инфраструктурный кредит на модернизацию сетей в Старой Ладоге

Объем финансирования составит 1,87 млрд рублей из федерального бюджета и 422 млн рублей из бюджета Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Коммунальная инфраструктура Старой Ладоги будет модернизирована с использованием средств инфраструктурного кредита, одобренного правительственной комиссией. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Правительственная комиссия по региональному развитию под руководством Марата Хуснуллина одобрила заявку Ленинградской области на получение казначейского инфраструктурного кредита. Средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Старой Ладоге - реконструкцию водоочистных и канализационных сооружений, а также строительство новых сетей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, общий объем финансирования составит 1,87 млрд рублей из федерального бюджета и 422 млн рублей из бюджета Ленинградской области.

В Старой Ладоге планируется реконструировать водозабор с увеличением мощности до 3 150 кубометров в сутки и канализационные очистные сооружения, мощность которых увеличится до 1 200 кубометров в сутки. Также начнется строительство новых водопроводных и канализационных сетей - первый этап уже включен в заявку, следующие два планируется реализовать позже.

"Для жителей - это стабильная подача чистой воды и современные сети. Для региона - развитие исторического центра и туризма. Старая Ладога должна расти и жить - с комфортом для людей и интересом для гостей", - привела пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Старая Ладога - один из древнейших населенных пунктов России, основанный не позднее середины VII века. Она считается первой столицей Древней Руси, на территории поселения насчитывается около 160 памятников истории. В состав памятника входят крепость, храмы и два монастыря. Старая Ладога развивается как одна из главных туристических локаций в регионе. За счет местных и федеральных средств ведется масштабная реставрация Ладожской крепости, подготовлен мастер-план для развития инфраструктуры Старой Ладоги.