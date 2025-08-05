Как заявила заместитель Президента Ассоциации производителей вездеходной техники Татьяна Зикункова, "это уникальная возможность для туристов со всего мира получить новые, яркие впечатления и познакомиться с неизведанной Арктикой"

ЯКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Развитие вездеходного туризма может ежегодно привлекать в регионы Арктики от 2,5 до 5 млрд рублей. Такое мнение выразила ТАСС заместитель Президента Ассоциации производителей вездеходной техники (АПВТ) Татьяна Зикункова.

"Вездеходный туризм - это уникальная возможность для туристов со всего мира получить новые, яркие впечатления и познакомиться с неизведанной Арктикой. Вездеходное направление имеет хороший потенциал по привлечению средств в арктические регионы и способно приносить от 2,5 до 5 млрд рублей в год", - сказала Зикункова по итогам III Форума "Арктика - Регионы" в Архангельске.

Зикункова рассказала о новом направлении туризма на колесах - "экспедиции на вездеходах" на площадке форума в рамках практической сессии, посвященной автотуризму "Арктический туризм: проектирование и потенциал, новые возможности автотуризма для арктических регионов".

Как отметила собеседница агентства, уже сейчас туристические экспедиции на вездеходах проводят производитель вездеходов "Бурлак" на северной Камчатке, компания "Архант" - в Мурманской и Архангельской областях.

Повышение уровня доступности вездеходного туризма не только окажет содействие развитию экологического и этнографического туризма на территории Российской Федерации, охране окружающей среды, но и стимулирует развитие модельного ряда выпускаемой отечественными производителями техники, обеспечив приток инвестиций в указанные отрасли экономики и соответствующий рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, заключила Зикункова.