По данным отчета Союза греческих судовладельцев, торговый флот республики "составляет 20% мирового флота и 61% флота Европейского союза"

АФИНЫ, 5 августа. /ТАСС/. Торговый флот, принадлежащий грекам, насчитывает 5 700 судов, на него приходится 20% мирового флота. Об этом сообщила газета Naftemporiki ("Нафтемпорики") со ссылкой на отчет Союза греческих судовладельцев за 2024-2025 годы.

По данным этой организации, торговый флот Греции "составляет 20% мирового флота и 61% флота Европейского союза". Таким образом, Греция, как ведущая морская держава, вносит решающий вклад в энергетическую и продовольственную безопасность, а также безопасность цепочки поставок государств - членов Европейского союза и мирового сообщества, отмечает издание.

Согласно последнему отчету Союза греческих судовладельцев, судовладельцы из Греции "лидируют в переходе сектора на экологически чистые технологии, постоянно инвестируя значительные средства в новые суда, использующие более эффективные и безопасные для окружающей среды технические решения". Президент союза Мелина Травлу подчеркнула в документе, что "в условиях нестабильной экономической, экологической и геополитической обстановки, постоянной напряженности на морских путях и сохраняющихся угроз нарушения свободы движения судов греческое судоходство достойно выполнило свой долг лидера".

По словам Травлу, греческие судовладельцы развивали сотрудничество как внутри отрасли, так и за ее пределами, а также "глобальный диалог для реализации реалистичной и эффективной политики".