Как заявил Александр Дрозденко, необходимо повысить приоритет критически важных для региона дорожных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил изменить сроки строительства второго этапа КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга в пользу создания других дорог. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Предложил правительству РФ отложить реализацию второго этапа КАД-2, чтобы повысить приоритет критически важных для региона дорожных проектов: автодорога Юкки - Кузьмолово, I и II этапы обхода Мурино", - написал губернатор.

Маршрут новой кольцевой автодороги (КАД-2), которую планируется строить после 2027 года, будет проложен от Петергофа через Гатчину, Отрадное, Всеволожск, Токсово, Агалатово до пересечения с трассой "Скандинавия" с выходами на платную дорогу М-11 и будущий Восточный скоростной диаметр.

Исходя из схемы, приведенной в сообщении Дрозденко, речь идет об отсрочке строительства северного участка трассы в пользу создания дорог, которые будут примыкать к КАД-2 на стыке двух этапов строительства объездной магистрали.

"В этих частях Всеволожского района дорожная инфраструктура перегружена уже сейчас. "Расшивку" этих проблемных зон требуется провести максимально оперативно", - пояснил Дрозденко. Он добавил, что соответствующее письмо направил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.