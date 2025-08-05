Это связано с высоким уровнем ставок и осторожностью заемщиков, сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Кредитная активность жителей Краснодарского края в 2025 году снизилась почти в 20 раз и на 1 июля составила лишь 1,5%. Это связано с высоким уровнем ставок и осторожностью заемщиков, сообщили в пресс-службе Южного главного управления Банка России.

"Кредитная активность жителей региона продолжает замедляться. На начало июля розничный кредитный портфель превысил 1,5 трлн рублей - прирост за год 1,5% (на 1 июля 2024 годовой прирост был заметно выше - почти 31%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что снижение кредитной активности связано с тем, что при высоких процентных ставках жители региона стали брать меньше займов. Сейчас ставки постепенно снижаются вслед за ключевой, но интерес к кредитам пока остается сдержанным.

"В дальнейшем кредиты жителям края будут расти более сбалансированными темпами, сопоставимыми с 2020-2022 годами. По прогнозу Банка России, розничный портфель в стране по итогам текущего года увеличится на 1-4%, а в следующем году - на 5-10%. Такая динамика будет способствовать охлаждению спроса, как следствие - замедлению инфляции", - отметили в отделении.

Также по данным банка, ипотечные кредиты в регионе составляют около 56% от всего розничного кредитного портфеля. За год обязательства по ним выросли на 6,9% и достигли 858,3 млрд рублей.

25 июля на заседании совета директоров Банк России понизил ключевую ставку сразу на 2 п. п. - до 18%. На предыдущем заседании в начале июня ЦБ снизил ставку на 100 базисных пунктов - до 20%.

О рынке жилья в регионе

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.