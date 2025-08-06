Средний чек на авиабилеты в Шанхай снизился на 14% по сравнению с июлем, в Дубай - на 13%

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Средний чек на авиабилеты в Шанхай снизился в августе 2025 года на 14% по сравнению с июлем, в Дубай - на 13%. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс" (текст есть у ТАСС).

"Больше всего снизился средний чек на перелет в Шанхай (Китай) в одну сторону - на 14% по сравнению с июлем. Также перелеты в Дубай (ОАЭ) в среднем стали дешевле на 13%, в Тбилиси (Грузия) - на 8%, Ереван (Армения) - на 7% и Астану (Казахстан) - на 6%", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, в августе путешествия за границу стали популярнее: на международные направления пришлось 33% всех бронирований - на 5 п.п. больше, чем в прошлом году.

При этом внутренние рейсы традиционно лидируют по доле бронирований - 67% всех перелетов в августе. Выгоднее стало лететь в Махачкалу - средний чек снизился на 22% к июлю. Также подешевели авиабилеты в Грозный - на 20%, в Оренбург - на 19%, в Иркутск - на 19% и во Владикавказ - на 18%, отметили в компании.