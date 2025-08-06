6 августа, 21:37

На Урале до конца года запустят завод по производству мелющих стальных шаров

На первых этапах планируется выпускать 290 тыс. тонн продукции, затем ее объем увеличится до 540 тыс. тонн, сообщил врио губернатора региона Денис Паслер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Завод "Нейвсталь", где будут производить мелющие стальные шары, будет запущен до конца года на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" в Алапаевске Свердловской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Денис Паслер по итогам рабочей поездки в город.

"Уже в сентябре территория бывшего Новоалапаевского металлургического завода получит статус особой экономической зоны. Это даст новый импульс развитию Алапаевска. На площади более 100 га будут созданы металлургические производства предприятий-резидентов "Титановой долины". Сегодня посетил стройплощадку завода "Нейвасталь" по производству мелющих стальных шаров, который в этом году начнет свою работу", - написал Паслер, отметив, что это единственный в России завод, который сможет выпускать кованые шары повышенной группы твердости диаметром 140 мм.

На первых этапах планируется выпускать 290 тыс. тонн продукции, в будущем ее объем увеличится до 540 тыс. тонн. Запуск предприятия позволит дополнительно создать 400 рабочих мест. В 2026 году на площадке планируется начать строительство еще двух предприятий - резидентов новой очереди "Титановой долины".

В ходе поездки Паслер также посетил алапаевскую среднюю школу №15, где завершаются ремонтные работы на спортивной площадке - сдача объекта запланирована на середину августа, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Помимо этого, врио главы региона поставил задачу до 20 августа завершить работы по устройству инженерных сетей на улице Фрунзе и присоединиться к существующим сетям, а также сделать их опрессовку для запуска в работу в осенне-зимний период.

По итогам визита в соседнюю Верхнюю Синячиху Паслер поручил проработать вопрос строительства нового здания средней школы №2 - нынешнее изношено на 58%. 

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РоссияСвердловская областьПаслер, Денис Владимирович