Руководитель проекта "Зеленая кнопка" Александр Железняк связал такой рост посещаемости с упрощением планирования и покупки билетов в заповедные зоны региона

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заповедники Камчатки увеличили туристический поток в ряд природных парков в полтора раза благодаря мобильным сервисам, в том числе "Зеленой кнопке", сообщили ТАСС в СМИ2.

Мобильная платформа "Зеленая кнопка" была создана экоцентром "Заповедники" и новостным агрегаторам "СМИ2" для особо охраняемых природных территорий России.

"По данным разработчиков приложения "Зеленая кнопка", упрощающего покупку билетов и планирование маршрутов в особо охраняемых природных территориях Камчатки, к 1 августа 2025 года рост турпотока в некоторых природных парках составил почти 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в агрегаторе.

По его данным, самым популярным направлением стали "Вулканы Камчатки" - здесь зарегистрировано на 47% больше туристов, а также Южно-Камчатский природный парк - плюс 41%.

Руководитель проекта "Зеленая кнопка" Александр Железняк связал такой рост посещаемости с упрощением планирования и покупки билетов в заповедные зоны полуострова. Если в прошлом году за первых семь месяцев камчатские ООПТ посетили 5 974 человек, в этом - уже 8 759, и около половины туристов оформили свой визит через "Зеленую кнопку".

Приложение функционирует на всех особо охраняемых природных территориях Камчатки и в национальном парке "Смоленское Поозерье". Мобильный сервис выполняет функции "гида в кармане". По словам Железняка, туристы видят не просто стандартную карту региона, а все специфические объекты и авторизованные маршруты. Эти данные контролируют модераторы заповедных территорий, которые могут самостоятельно дополнять объекты или корректировать информацию. В случае форс-мажорных ситуаций у них есть возможность добавить объявление об экстренной ситуации в парке, а туристы могут одним нажатием кнопки сообщить свои координаты в службу спасения. Для администраций природных территорий приложение работает как цифровая экосистема, в которой контролируются турпотоки, деньги и популярные маршруты с полным отслеживанием посещений.