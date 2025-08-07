Общий товарооборот составил $125,8 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Объем торговли Китая и России сократился в январе - июле на 8,1% в годовом исчислении, до $125,8 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт за семь месяцев составил $56,23 млрд (снижение на 8,5%). Показатель импорта российских товаров в Китай опустился на 7,7%, до $69,57 млрд.

Положительное сальдо РФ в январе - июле достигло $13,34 млрд. Это примерно столько же, сколько за аналогичный период 2024 года.

Только в июле объем торговли двух стран составил $19,13 млрд, увеличившись по сравнению с июнем на 8,7%. Китайский экспорт за месяц вырос на 9,6%, до $9,08 млрд, импорт достиг $10,05 млрд, повысившись на 7,8%.

Основная часть российских товаров, поставляемых в КНР, приходится по стоимости на нефть, природный газ и уголь. Среди прочей номенклатуры медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров, смартфонов, промышленного и специализированного оборудования до детских игрушек, одежды и обуви.

Объем двусторонней торговли в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд, доведя показатель до более чем $244 млрд.