Эксперт Чекусов рассказал, чем грозит холодная влажная погода сибирским аграриям

Это может привести к снижению качества и объема урожая, отметил директор Омского аграрного научного центра

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Проливные дожди и похолодание, пришедшие в основные аграрные регионы Сибири, грозит снижением качества и объема урожая. Об этом сообщил ТАСС директор Омского аграрного научного центра Максим Чекусов.

3 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в основных аграрных регионах Сибири - Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях, в ближайшие дни произойдет резкое - сразу на 8-10 градусов - снижение температуры воздуха. Вместе с похолоданием в Сибирь пришли и интенсивные осадки.

"Уже началась уборочная кампания. Если из-за дождей хозяйства не смогут зайти на поля, то будут проблемы с качеством зерна. Не будет третьего (продуктового) класса [зерна], это будет фураж и, соответственно, низкая цена. И само зерно будет щуплое", - сказал Чекусов.

Он отметил, что такая погода также влияет на другие культуры, в частности горох. В случае полегания посевов будет усложнена уборка, снизятся и объем, и качество урожая.

Министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа рассказал ТАСС, что влажная погода значительно усилила интенсивность развития болезней. "Поэтому наши аграрии сегодня усиленно работают по защите растений", - подчеркнул он. Чекусов отметил, что это влечет дополнительные затраты и увеличение себестоимости сельхозпродукции.

В 2025 году под посевы в Сибири отведено порядка 14,4 млн га. Наибольшая площадь - более 5 млн га - приходится на Алтайский край, почти по 2 млн га засевают в Омской и Новосибирской областях.