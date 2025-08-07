HeadHunter: более половины строителей считают, что престиж их профессии вырос

Это связано с высоким спросом на таких специалистов и ростом их зарплат, говорится в результатах исследования компании РОКВУЛ и платформы онлайн-рекрутинга

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Больше половины (59%) строителей уверены, что престиж и статус их профессии значительно вырос за последние 10 лет, это связано с высоким спросом на таких специалистов и ростом их зарплат. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании РОКВУЛ и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

10 августа 2025 года в России отмечают День строителя.

"Всего 14% строителей считают, что за последнее десятилетие престиж их профессии снизился. В четыре раза больше респондентов уверены в обратном: 59% отметили, что работа в сфере возведения зданий и сооружений стала значительно более статусной. Оставшиеся 27% не увидели изменений", - говорится в итогах исследования.

При этом год назад о росте престижа работы в строительстве говорили только 37% опрошенных представителей этой профессии, еще 23% отмечали снижение статуса. Как считает каждый четвертый (41%) строитель, позитивные перемены связаны с тем, что без их профессии в современной России не обойтись. Еще столько же полагают, что рост престижа напрямую связан с ростом заработных плат, а 39% строителей называют в качестве причины изменений высокий спрос на работников строек и большое количество вакансий.

"Профессиональная область "Строительство, недвижимость" занимает четвертое место по спросу на персонал - это 15% от всех вакансий в стране (по данным за июнь 2025 года). Уровень медианы предлагаемых зарплат составляет 100,3 тыс. руб., что на 24,8 тыс. больше, чем в среднем по России. Безусловно, это способствует росту престижа и популярности профессии, все больше людей хотели бы построить карьеру в этой сфере: количество резюме в строительстве в июне 2025 года на 24% превысило показатели того же месяца прошлого года", - цитируют в исследовании директора по исследованиям hh.ru Марию Игнатову.

Согласно результатам опроса, 65% строителей верят в то, что в их сфере квалифицированный рабочий может построить успешную карьеру и занять более высокую должность. Не верят в это только 19%, остальные затруднились ответить. "Использование современных технологий и материалов позволило значительно ускорить возведение зданий, а также создать для строителей более комфортные условия труда. В то же время все это требует от специалистов большего мастерства и погружения в профессию. Речь идет о работниках высокого класса, остро востребованных на рынке. Чтобы качественно выполнять свою работу, современному строителю недостаточно только базовых знаний - необходимо понимать особенности каждого материала и уметь использовать их правильно, с учетом погодных условий, требований заказчика и других факторов, влияющих на монтаж и эксплуатацию", - отметила ведущий специалист по развитию обучающих программ компании РОКВУЛ Наталья Пахомова.