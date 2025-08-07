SEIPI: пошлины в 100% на полупроводники станут разрушительными для Филиппин

Глава Фонда Данило Лачика напомнил, что около 70% экспорта страны составляют полупроводники

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Планируемое США введение 100-процентных пошлин на полупроводники станет "разрушительным шагом" для экономики Филиппин. Об этом заявил Данило Лачика, глава Фонда полупроводниковой и электронной промышленности Филиппин (SEIPI), крупнейшей организации иностранных и филиппинских компаний в сфере электроники в республике.

Он напомнил, что около 70% экспорта страны составляют полупроводники, информирует агентство Reuters.

"Иными словами, мы введем примерно 100-процентные пошлины на микросхемы и полупроводники. Но если вы строите [производство] в Соединенных Штатах, вы не должны будете платить", - уточнил глава Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон намерен ввести импортные пошлины в размере около 100% на микросхемы и полупроводники. Американский лидер подчеркнул, что технологические компании, производящие оборудование на территории США "не должны будут платить" пошлины.