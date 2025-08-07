Площадь помещения составила почти 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги коммерческое помещение свободного назначения в районе Новогиреево. Помещение находится в бизнес-центре, сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

"При выборе помещения для бизнеса особое внимание стоит уделять его расположению. Близость к основным магистралям и транспортным узлам существенно повышает рентабельность коммерческой недвижимости. Сейчас город выставил на открытый аукцион помещение в бизнес-центре по адресу: Зеленый проспект, дом 20. Здание находится в непосредственной близости от станции метро "Перово" и в пешей доступности от платформы Кусково МЦД-4. Площадь помещения составляет 975,5 кв. м, оно расположено на 14-м этаже и может подойти для открытия офиса, студии мастер-классов, спортивного центра или другого вида бизнеса", - рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова передает пресс-служба.

По словам ведомства, помещение подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Недалеко от бизнес-центра располагаются скверы, Петровский парк и Кустовский лесопарк.

"Прием заявок на участие в торгах завершится 20 августа, а аукцион пройдет 1 сентября на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись", - заключили в пресс-службе.