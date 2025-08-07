Как отмечает The Hindustan Times, трения между Нью-Дели и Вашингтоном чреваты дальнейшим подрывом доверия инвесторов

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Индийские фондовые рынки начали утренние торги с резкого падения после заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров. Об этом сообщила газета The Hindustan Times.

Индекс Sensex Бомбейской фондовой биржи обрушился на 335,71 пункта, достигнув отметки 80 208,28. Индекс Nifty потерял 114,15 пункта и составил 24 460,05. Sensex отражает колебания стоимости акций 30 ведущих компаний, котирующихся на Бомбейской фондовой бирже, Nifty - средневзвешенное значение 50 крупнейших индийских предприятий, представленных на Национальной фондовой бирже республики.

Как отмечает издание, трения между Нью-Дели и Вашингтоном чреваты дальнейшим подрывом доверия инвесторов. "Удвоение пошлин в сочетании с ухудшением двусторонних отношений может вывести рынки из состояния безмятежности", - считает генеральный директор компании по управлению активами Kotak Mahindra Нилеш Шах. Рынок ожидает дальнейших политических мер от правительств двух государств, а инвесторы внимательно следят за позицией Резервного банка Индии и дипломатическими усилиями по урегулированию ситуации.

США в среду ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Таким образом пошлины на импорт индийских товаров в США доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что примет все необходимые меры для защиты своих интересов.