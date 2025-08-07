США добиваются широкого доступа для своих товаров на индийский рынок, это один из главных спорных вопросов на переговорах о двустороннем торговом соглашении

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Индии всегда будут отстаивать интересы индийских фермеров, даже несмотря на высокую цену, которую придется заплатить за эту позицию. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на конференции, посвященной продовольственной безопасности.

"Для нас интересы наших фермеров - главный приоритет. Индия никогда не пойдет на компромисс в отношении интересов фермеров, рыбаков и производителей молочной продукции. Я знаю, что нам придется за это дорого заплатить, и я готов к этому. Индия готова к этому", - сказал он.

Доступ на индийский рынок сельскохозяйственной и молочной продукции - один из главных спорных вопросов на переговорах Индии и США о двустороннем торговом соглашении. Вашингтон добивается широкого доступа для своих товаров, включая импорт говядины и молока, генетически модифицированных сельхозкультур. Однако, как сообщалось ранее, Нью-Дели не намерен поддаваться давлению Вашингтона.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Планируется, что делегация США прибудет в Нью-Дели 24 августа для участия в шестом раунде переговоров.

Переговоры ведутся на фоне введения вашингтонской администрацией высоких торговых пошлин. Накануне США установили дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением Вашингтона наложить 25-процентную пошлину на индийские товары тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что страна примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.