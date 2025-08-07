В Петербурге эффект от реализации нацпроекта превысил 770 млн рублей

В рамках участия в федеральном проекте "Производительность труда" строительные предприятия города увеличивают выработку в среднем на 48%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Экономический эффект от реализации национального проекта "Производительность труда" в строительной отрасли Петербурга составил более 770 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Регионального центра компетенций федерального проекта "Производительность труда".

"В рамках участия в федеральном проекте "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", строительные предприятия Санкт-Петербурга увеличивают выработку в среднем на 48%. Экономический эффект в данной отрасли составил более 770 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор производительности труда Санкт-Петербурга Ирина Голубцова отметила, что программа направлена на устранение потерь и стандартизацию процессов.

"Таким образом, предприятия добиваются высокой экономической эффективности. При тех же мощностях и с теми же человеческими ресурсами строительные предприятия Санкт-Петербурга уже сократили время протекания рабочего процесса на 28%, а незавершенное производство сократилось на 42%", - отметила она.

Например, в компании "Стройкрафт" за полгода участия в федеральном проекте "Производительность труда" увеличилась выработка на 82%, а также сократилось время на зачистку и обработку материалов в 9 раз (с 118 часов до 13 часов). У производителя железобетонных изделий АО "ПО Баррикада" уровень незавершенного производства на участке внедрения инструментов бережливого производства сократился на 70%"

"Это не просто проект - это стратегический шаг к развитию предприятия в условиях современного рынка. Внедренные инструменты бережливого производства, такие как 5S, карты потоков ценностей и стандартизация работы, оптимизация рабочих процессов, привело к сокращению времени производственных циклов, снижению простоев и увеличению выпуска готовой продукции", - рассказал заместитель гендиректора по производству АО "ПО Баррикада" Константин Буряков.

Сегодня в федеральном проекте участвуют 237 предприятий Петербурга, из них 58 - строительные компании.