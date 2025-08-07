В России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля снизилась на 2%

При этом средневзвешенная цена подержанных автомобилей в РФ уменьшилась на 3%, указали в агентстве "Автостат"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ снизилась за первое полугодие 2025 года на 2% в годовом выражении, до 3,14 млн рублей. Такие данные приведены в презентации аналитического агентства "Автостат".

При этом средневзвешенная цена подержанных автомобилей в России в первом полугодии 2025 года уменьшилась на 3% год к году, до 1,14 млн рублей.

В "Автостате" отметили, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля находится выше отметки в 3 млн рублей второй год подряд. Средневзвешенная цена подержанной машины превышает 1 млн рублей третий год подряд.

Средневзвешенная цена нового автомобиля определяется на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций. По машинам с пробегом она рассчитывается с учетом объемов рынка по модели и году выпуска, модификации не учитываются.