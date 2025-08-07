По итогам первого полугодия 2025 года в топ-6 оказались Саудовская Аравия и ОАЭ, которые ранее не входили даже в тридцатку

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Турпоток в Россию из арабских стран растет - по итогам первой половины 2025 года в топ-6 государств - основных поставщиков туристов в РФ вошли Саудовская Аравия и ОАЭ, которые ранее не входили даже в топ-30. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)

"Новые для России рынки въездного туризма все более прочно занимают позиции в рейтинге главных поставщиков туристов. По итогам первого полугодия 2025 года в топ-6 оказались Саудовская Аравия и ОАЭ, которые ранее не входили даже в тридцатку", - говорится в сообщении.

Туристический поток в Россию из Омана в первом полугодии вырос в 2,6 раза (до 6,2 тыс. визитов), из Саудовской Аравии - на 32,7% (до 21,5 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Прирост турпотока из Омана связан в первую очередь с возобновлением прямого авиасообщения, а также установлением прочных дипломатических отношений, в том числе безвизового режима для граждан Омана. Все это, разумеется, подогревает интерес к России. Аналогичная история и с Саудовской Аравией. Мы видим открытие прямого авиасообщения с Эр-Риядом, и это тоже логично стимулирует туристов", - пояснил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Общие показатели

В целом с января по июнь, согласно данным Пограничной службы ФСБ, Россию с туристическими целями посетили 629 тыс. иностранцев. Это на 7,6% больше, чем за шесть месяцев 2024 года. Для сравнения - за первое полугодие 2019 года РФ посетили 1,967 млн иностранных туристов. То есть в этом году приехала примерно треть от доковидного турпотока (32%).

Лидерами по въездному турпотоку в Россию в первом полугодии стали Китай (317,8 тыс. визитов), Турция (30,8 тыс.), Туркмения (26,6 тыс.), Германия (26,4 тыс.), Саудовская Аравия (21,5 тыс.), ОАЭ (16,9 тыс.), Индия (14,7 тыс.), Иран (10,9 тыс.), Казахстан (10 тыс.) и Куба (8,5 тыс.).

"Стоит отметить, что далеко не из всех этих стран в Россию едут классические туристы. Часто граждане приезжают с личными целями, но указывают в качестве цели поездки туризм. Такая ситуация с занявшими третье и четвертое место в рейтинге Германией и Туркменистаном. Туроператоры не видят организованных групп туристов из этих стран, а также Эстонии, Латвии или Кубы", - отметили в ассоциации.

Вьетнам занял 20-ю строку рейтинга, при этом турпоток из этой страны в Россию вырос наиболее значительно - в 2,9 раза, до 4,3 тыс. визитов. Также существенно - на 43,2% - увеличился турпоток из Индии. В то же время снизился поток туристов из Ирана - на 22,3%.

"Наибольший рост демонстрируют страны Юго-Восточной Азии, прежде всего, Вьетнам. Это связано с открытием прямого авиасообщения, рекламной активностью как российских властей, так и бизнеса. Не оправдал ожиданий иранский рынок - у наших партнеров в преддверии сезона была масса планов <…>, но они не осуществились из-за июньских событий на Ближнем Востоке", - подчеркнул вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин.