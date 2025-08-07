Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в I полугодии составила 20,89 млрд рублей

Операционная прибыль достигла 17,3 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа./ТАСС/. Чистая прибыль "Юнипро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - июнь 2025 года составила 20,89 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 1,8% - до 64,1 млрд рублей. Операционная прибыль достигла 17,3 млрд рублей. (-21%).

Прибыль до налогообложения составила 27,6 млрд рублей (+2,2%). Операционные расходы увеличились на 14,2% - до 46,8 млрд рублей.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 285 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 687 МВт), Березовская ГРЭС (2 420 МВт), Шатурская ГРЭС (1,5 тыс. МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 048 МВт).

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ, согласно которому 83,73% акций "Юнипро", принадлежащих концерну Uniper SE, передаются во временное управление Росимуществу.