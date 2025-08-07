Чистая прибыль автомобильного концерна за апрель - июль 2025 года снизилась на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указали в компании

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Японский производитель автомобилей Toyota может потерять доход в размере $9,5 млрд из-за высоких импортных тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Такая оценка приводится в ежеквартальном отчете компании.

Согласно документу, чистая прибыль автомобильного концерна за апрель - июль текущего года снизилась на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По подсчетам Toyota, за весь финансовый год (по март 2026 года) реальные доходы компании упадут на 44,2% по отношению к показателю прошлого года. Предполагаемые убытки от американских пошлин составят $9,5 млрд, в семь раз больше, чем было указано в предыдущем отчете.

Как сообщает портал Nikkei Asia, за прошлый финансовый год японские автопроизводители экспортировали около 29% своей продукции на североамериканский рынок - больше, чем в любой другой регион мира. С введением новых импортных пошлин США японские автогиганты несут значительные финансовые потери: автоконцерны Honda и Mazda отчитались о текущих убытках в $201 и $313 млн соответственно за первый квартал текущего года.

В июле премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио и Вашингтон пришли к соглашению, которое подразумевает снижение пошлин на японские товары со стороны США с ранее объявленных 25% до 15%. Кроме того, введенные в апреле американские пошлины на импорт японских автомобилей будут также уменьшены до 15%. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны заключили "масштабную сделку", в рамках которой Япония, в частности, инвестирует в американскую экономику $550 млрд.