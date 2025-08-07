Пока показатели составили $11,5 млрд, уточнил шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами составил $11,5 млрд. Об этом на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, выразив надежду на то, что объем торговли между двумя странами удвоится за пять лет.

"Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг $11,5 млрд, наш товарооборот со странами Евразии достиг $30 млрд. Господин президент, мы хотели бы, чтобы в ближайшие пять лет эта цифра удвоилась как на двустороннем уровне, так и со странами Евразии", - сказал он.

"Я очень рад находится сегодня в столице Российской Федерации, которая известна своей великой историей", - отметил шейх Мухаммед, добавив, что отношения ОАЭ и России в последние годы "развиваются ускоренными темпами".

Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом. Он намерен обсудить с Путиным вопросы, связанные с развитием двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике, передало накануне агентство WAM. Как сообщали в Кремле, лидеры двух стран планируют "рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке".