Президентский фонд природы профинансирует 164 экологических проекта на 1 млрд рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Победители первого конкурса Президентского фонда природы получат гранты на общую сумму 1 млрд рублей на реализацию 164 проектов. Такой объем грантовой поддержки впервые единовременно выделяется на поддержку инициатив в области сохранения дикой природы, сообщила пресс-служба фонда.

"Заявки на отбор поступили из всех регионов, и совокупно их более 1,6 тыс. Это абсолютный рекорд по числу проектов, когда-либо представленных в России на конкурсы природоохранной тематики. Хотел бы поблагодарить наших граждан и общественные организации за неравнодушное отношение к природе родной страны. Такая активная позиция свидетельствует о формировании у людей экологически ответственного сознания. Рассчитываем, что этот эффект год от года будет только масштабироваться", - сказал замглавы российского правительства, заместитель председателя координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов Дмитрий Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

Свои проектные идеи представили заповедники и национальные парки, некоммерческие неправительственные организации, а также отдельные команды экологов. Из всех поданных заявок экспертами были отобраны наиболее актуальные и обоснованные, чьи авторы получили возможность доработать свои инициативы до полноценных проектов с помощью онлайн-акселератора Президентского фонда природы. В итоге на втором этапе конкурса эксперты оценивали уже 225 детально проработанных проектов. Каждый проект рассматривался тремя независимыми экспертами по десяти критериям. Среди победителей есть как крупные многомиллионные проекты, так и совсем маленькие, с бюджетом в несколько сотен тысяч рублей.

"Можно смело сказать, что поддержанные в конкурсе проекты - это лучшие экологические инициативы в стране, самые проработанные и актуальные, некоторые из которых надо было реализовывать "еще вчера". Большинство проектов направлены на сохранение уникальных видов животных. Мы насчитали 94 таких вида", - добавил председатель правления Президентского фонда природы Илья Чукалин.

Поддержанные инициативы смогут стартовать с 1 сентября. Также с 1 сентября начинается новый конкурс экологических и природоохранных проектов, уже на гранты 2026 года.

Примеры проектов

Самый большой грант в сумме 27 млн рублей получает национальный парк "Командорские острова". Это самая большая особо охраняемая природная территория Дальнего Востока. Здесь обитают десятки видов, занесенных в Красную книгу России, в том числе сивуч, калан, медновский подвид песца. Цель инициативы - усилить экологический мониторинг и сохранить их популяцию. Для этого команда проекта планирует создать три полевых стационара для долговременного мониторинга в ключевых местах - зонах миграции, скопления животных, обустроить лабораторию для первичной обработки и хранения биоматериалов, организовать полевые исследовательские работы и мониторинг численности и распределения видов.

Автономная некоммерческая организация "Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" получит грант в 24 млн рублей на создание центра реабилитации дельфинов Черного моря. Команда построит морскую больницу, которая будет оборудована для лечения, реабилитации и подготовки к возвращению в естественную среду пострадавших морских млекопитающих. Помимо этого, инициатива включает мониторинг состояния животных, выезды для обследования или оказания помощи, ведение реестра обращений и статистики выбросов.

Также 18 млн рублей будет выделено консорциуму, включающему "Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества" и национальный парк "Паанаярви" в Карелии, на мониторинг в целях сохранения биоразнообразия. Ученые изучат природный и растительный мир, оценят состояние наземных и водных экосистем. Полученные сведения будут включены в тематические экскурсии и экопросветительские материалы, посвященные парку. Посетители узнают об уникальных природных объектах, смогут принять участие в наблюдениях за животными и растениями.

Самый маленький грант - 210 тысяч рублей - получает проект "Пластилиновый экобукварь Курской области". Четверо специалистов привлекут местных детей к созданию пластилиновых мультфильмов о редких и охраняемых видах животных и растений Курской области.