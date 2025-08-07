В пресс-службе ведомства призвали доверять только официальной информации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Включение компании Proxima Beta Pte. Limited, владельца онлайн-игры PUBG Mobile, в перечень иностранных лиц по закону о "приземлении" не означает блокировку игры в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Включение компании Proxima Beta Pte. Limited, владельца онлайн-игры PUBG Mobile, в перечень иностранных лиц в рамках исполнения закона о "приземлении" не предполагает блокировку игры на территории Российской Федерации. Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации и следить за обновлениями на сайте ведомства", - говорится в сообщении.