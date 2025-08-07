Сумма займов составила почти 40 млн рублей по льготной программе "5-3-3"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Вологодской области предоставило почти 40 млн рублей кредитов на перепрофилирование алкомаркетов и "наливаек" в объекты общепита и другого бизнеса, не связанного с продажей спиртного. На сегодня предоставлено 10 льготных займов, сообщил заместитель губернатора - министр экономического развития Дмитрий Родионов.

"На сегодня предоставлено 10 займов на общую сумму почти 40 млн рублей по льготной программе "5-3-3" на перепрофилирование алкомаркетов и "наливаек". Больше всего таких проектов в Вологде - пять", - сообщил Родионов на оперативном совещании областного правительства.

Ранее власти региона предложили бизнесу льготные кредиты в размере до 5 млн рублей под 3% годовых сроком на три года под перепрофилирование алкомаркетов в кафе, пекарни, рестораны и другие объекты общепита и другой предпринимательской деятельности, не связанной с торговлей алкоголем. По оценкам, этой суммы достаточно для покупки необходимой мебели, техники и оборудования.

Как уточнил Родионов, за время действия ограничений на розничную продажу алкоголя в области закрылись или прекратили продажу спиртного 346 алкомаркетов из 610, в том числе 224 федеральных магазина и 122 региональных. "В том числе за июль 76 алкомаркетов закрылись или приостановили продажу алкоголя, из них 66 магазинов федеральных сетей - это 58 магазинов "Красное и белое", а также восемь магазинов сети "Бристоль", которые прекратили продажу алкоголя из-за нарушений, связанных с отсутствием второго входа [в магазин]", - сообщил Родионов.

По его данным, объем реализации алкогольной продукции уменьшился в Вологодской области на 21,4% за семь месяцев этого года в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем. "Всего общее потребление алкогольной продукции, по данным системы ЕГАИС, снизилось на 21,4% в целом по области, а по алкомаркетам - на 46,9% за январь - июль [этого года в сравнении с аналогичным показателем прошлого года]", - сообщил Родионов.

Ограничения на розничную продажу алкоголя действуют в регионе с 1 марта 2025 года. По будням алкоголь продается в магазинах только с 12:00 до 14:00, в объектах общепита с алкогольной лицензией таких временных ограничений нет. Расширен перечень праздничных дат, когда торговля спиртным запрещена, за исключением новогодних праздников, Дня защитника Отечества, 8 Марта и Дня Победы. Дополнительно ограничена продажа спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов.